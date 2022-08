Wer jung aussieht, lügt oft beim Alter

Abschiebung nicht einfach

Laut der Halbjahresstatistik des Innenministeriums wurden heuer gegen 845 Asylberechtigte wegen Straffälligkeit Verfahren zur Aberkennung des Status eingeleitet, darunter 293 Afghanen, 274 Syrer und auch 41 Staatenlose. Hattmannsdorfer will, dass Betroffene auch abgeschoben werden. Da gibt’s vom Innenministerium aber die Antwort, dass dies rechtlich nicht so einfach sei. Auch eine geforderte, straffe und überwachte Tageseinteilung in Asylquartieren ist nicht verpflichtend möglich.