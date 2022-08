Salzburgs Tourismus füllt Kassen der Oberbank

Das erste Halbjahr war von einem starken operativen Geschäft gekennzeichnet, wir haben unter anderem das Zinsgeschäft um 13 Prozent steigern können. Das Kreditrisiko ist immer noch absolut niedrig. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben jetzt eine Eigenkapitalausstattung mit 3,4 Milliarden Euro, da zählen wir zu den bestkapitalisiertesten Banken Europas. In Salzburg haben wir 14 Filialen, das Bundesland ist auch ein Kerngebiet der Oberbank, die ja 1869 als Bank für Oberösterreich und Salzburg gegründet worden ist. Salzburg trägt rund 18 bis 20 Prozent zur Bilanzsumme bei. Wir profitieren in Salzburg vom sehr gut gehenden Tourismus, da knüpfen die von uns unterstützten Leitbetriebe schon an die Spitzenjahre 2018, 19 an.