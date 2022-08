AKW Saporischschja hängt wieder am Stromnetz

Nachdem das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine wegen Brandschäden komplett vom Netz genommen wurde, ist es nun wieder mit Stromleitungen verbunden. Das teilte die Internationale Atomenergiebehörde IAEA unter Berufung auf Informationen aus Kiew mit. Demnach stehen aber alle sechs Reaktoren noch still. Zuvor waren in den Aschegruben eines nahe gelegenen Kohlekraftwerks Feuer ausgebrochen. Diese hatten die Stromleitungen beschädigt, die beiden letzten funktionierenden Reaktorblöcke waren deswegen vom Netz genommen worden.