„Jetzt muss ich am Platz sprechen!“

Cristiano Ronaldo („der beste Fußballer der Welt“) und Eden Hazard („ein linker Flügel wie ich“) sind Eylons große Vorbilder. Wie die beiden liebt Hartbergs erster Israeli die Offensive: „Die Statistik sagt, dass ich immer Tore gemacht habe. Nur bei Maccabi hat’s zuletzt nicht so funktioniert. Aber ich weiß, dass ich das mit etwas mehr Spielzeit besser kann. Ich bete drum, dass ich in Hartberg zeigen kann, was ich drauf habe.“