Personalchaos vor dem neuen Kindergartenjahr

Noch ist es im Kindergarten in der Schiffmannstraße ruhig. 71 Kinder nutzen aktuell das Angebot der Ferienbetreuung. In wenigen Wochen werden zum offiziellen Start des Kindergartenjahres fast doppelt so viele Kids in den fünf Kindergarten- und zwei Krabbelstubengruppen untergebracht sein. Ob sich bis dahin das ständige Kommen und Gehen der Pädagoginnen eingestellt hat, bleibt abzuwarten.