Pensionistin: „Speiseöl bereits Luxusprodukt“

Der Weg in den Supermarkt ist für viele Senioren kein Vergnügen mehr. Das liegt daran, dass die Rechnung immer höher wird. Die „Krone" hat eine Pensionistin bei ihrem Einkauf begleitet. Und schon beim Obst fällt ihr die Wahl schwer, denn gute Qualität kostet. Der wahre Preisschock wartet aber im Kühlregal. 2,79 Euro für ein Päckchen Butter! Viel mehr als es noch vor einem Jahr gekostet hat. Und auch Öl ist sehr teuer. Brot bäckt die Pensionistin selbst und versucht so zu sparen. Oliven sind für sie aber schon zum Luxusprodukt geworden, das sie sich nicht mehr gönnt. Am Ende beträgt die Rechnung aber trotzdem knapp 40 Euro. Indes verderben Äpfel im Kindergarten, weil keiner das wertvolle Obst haben will.