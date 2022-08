F1-Überraschung! Giovinazzi unterschreibt Vertrag

„Kann es gar nicht erwarten“

"Ich bin froh über die Chance, wieder in der Formel 1 am Training teilnehmen zu dürfen. Neben dem Simulator ist es wichtig, das reale Auto zu testen und ich kann es gar nicht erwarten, den Rennanzug anzuziehen und Helm wieder aufzusetzen“, blickt Giovinazzi erwartungsvoll auf das Rennwochenende in Monza (9. bis 11. September).