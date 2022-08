„Er hat das Potenzial, Grands Prix zu gewinnen“

Emotionale Ausbrüche im Cockpit gibt es immer wieder, gehören in der Motorsport-Königsklasse dazu. Wie krone.at berichtete, griff Red Bull aber zuletzt zu einer drastischen Maßnahme. „Problemkind“ Tsunoda erhielt einen Psychologen. „Aber Tsunoda ist nicht der einzige Fahrer, der auf dem Gebiet Probleme hat und der sowas in Anspruch nimmt“, so Marko.