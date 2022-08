Minister Karner: „An der Grenze der Belastbarkeit“

Sie waren gerade in Dänemark, wo eine sozialistische Regierung eines der wohl härtesten Asylgesetze in der EU hat. Was können wir vom skandinavischen Land lernen?

Es geht darum, sich auf europäischer Ebene Verbündete zu suchen. Schauen wir uns doch an, wie etwa Verfahren in Drittstaaten funktionieren. Mit dem Ziel zu verhindern, dass sich Menschen mit dem Schlauchboot auf den Weg machen oder in Lkw zu 50 eingepfercht werden und elendig zugrunde gehen. Es ist viel unmenschlicher zuzusehen, wie sich Illegale in die Hände von Schleppern begeben.