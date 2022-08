Wolfgang (73): „Mein Herz war eine Baustelle“

Mühsamer Weg zurück ins Leben

Ich wache sozusagen in der Intensivstation wieder auf. Dort werde ich liebevoll betreut, kann problemlos spontan atmen und darf schon am nächsten Tag auf die Normalstation wechseln. Vom Bett bis zum WC hatte ich etwa vier Meter zu bewältigen. Dabei musste am ersten Tag total erschöpft zweimal stehen bleiben. Nach wenigen Wochen konnte ich bereits zwei Kilometer gehen. Im Kreis meiner Familie habe ich unglaubliche Fortschritte gemacht. Heute spiele ich wieder ganz normal Golf (also nach wie vor mäßig), ich walke, jogge ein bisschen, schwimme, fahre am Ergometer im Fitnesscenter und betreibe ziemlich viel Krafttraining.