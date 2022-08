Keime im Bodensee: Vorsicht beim Baden!

Von Freitag auf Samstag ist der Wasserstand des Bodensees um sagenhafte 21 Zentimeter gestiegen. Zur Verdeutlichung: Damit der Pegel um nur einen Zentimeter steigt, benötigt es 5,4 Millionen Kubikmeter Wasser! Allerdings wurden mit der Sintflut auch jede Menge Keime - nicht zuletzt aus der Kanalisation - in den Bodensee gespült. Obwohl der Hochsommer in den kommenden Tagen ein fulminantes Comeback geben wird, ist daher Vorsicht beim Baden geboten. Speziell das Harder Binnenbecken sollte gemieden werden, aber auch die Bregenzer Bucht könnte durch Abwässer verschmutzt sein. Der Kontakt mit dem Wasser ist zwar per se nicht gefährlich, wird dieses allerdings geschluckt, könnten Krankheitserreger aufgenommen werden - mit teils fatalen Folgen.