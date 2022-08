Pkw versinkt nach Schleuderunfall in Binnenkanal

Nicht nur Vorarlberg, sondern auch das Schweizer Rheintal wurde am Freitag von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht. Bäche und Kanäle schwollen innerhalb kürzester Zeit dramatisch an. In der, an Vorarlberg angrenzenden, Gemeinde Widnau (Kanton St. Gallen) versank ein Pkw nach einem Schleuderunfall innerhalb kürzester Zeit in den Wassermassen.