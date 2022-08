Am Dachstein-Gipfel besteht aktuell Lebensgefahr

Vom Hohen Arber in Bayern, dem Böhmerwald, über Triglav und Großglockner bis zu den Zillertaler Alpen - nach einem nur etwas mehr als zweistündigen Aufstieg von der Bergstation werden selbst mäßig erfahrene Alpinisten am Gipfel des Dachsteins mit einem überwältigenden Panorama und einem Alpinerlebnis der Sonderklasse belohnt. Kein Wunder also, dass an schönen Tagen mehr als 200 Menschen den knapp 3000 Meter hohen Gipfel stürmen.