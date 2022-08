Dachstein: Dramatische Rettung aus Gletscherspalte

Was den erfahrenen Bergfex Schrempf zornig macht, ist die mangelnde Ausstattung, Ausrüstung und Ignoranz, mit der manche am Dachstein unterwegs sind. „Auch das tschechische Paar war viel zu dünn angezogen, es war auch ohne Sicherung. Und frei am Gletscher kann man sich derzeit nicht bewegen. Es gibt so viele Spalten, da drohen so viele Gefahren.“ Dabei wurde extra ein Weg markiert, Hinweis-Tafeln wurden aufgestellt ...