Deutscher verließ Wandergruppe: Große Suchaktion

Da seine Bergkameraden ihn nicht mehr finden konnten, wurde per Notruf Anzeige erstattet. Eine große Suchaktion startete: mit Alpinpolizei, Bergrettung Ramsau sowie Polizei- und ÖAMTC-Rettungshubschrauber. Gefunden wurde der Mann schließlich vom Team des Polizeihelikopters am Johann-Klettersteig. Er blieb unverletzt - im Gegensatz zu einem Ramsauer Bergretter, der sich an der linken Hand leicht verletzte.