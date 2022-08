Feldhofer: „Kann keinen Spieler in Schutz nehmen“

Grüll, Bajic (damals bei Ried) und Co. laufen ihrer Form von letzter Saison hinterher, niemand kristallisiert sich als Führungsspieler heraus. Bei Pejic und Koscelnik muss man die Qualitätsfrage stellen. Oder liegt’s am 4-2-3-1-System? „Natürlich kann man das ändern“, so Feldhofer. „Aber wenn nach 37 Sekunden der Ball in unserem Tor (Anm. Abseits) liegt, dann weißt du alles. Ich kann keinen Spieler in Schutz nehmen. Es haben die Basics gefehlt.“