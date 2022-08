FC Vaduz gegen SK Rapid Wien - LIVE ab 20 Uhr

„Ich wünsche mir natürlich einen Sieg, aber es ist kein Wunschkonzert“, sagte Feldhofer am Dienstag, zwei Tage nach der ersten Liga-Niederlage beim LASK (1:2). In Oberösterreich musste der Rapid-Coach auch verletzungsbedingt an acht Positionen rotieren. Für das erste der zwei Millionen-Spiele gegen Vaduz, Zweitligist in der Schweiz, schaut es deutlich besser aus. „Wenn die Trainings normal verlaufen, gehe ich davon aus, dass alle an Bord sind“, sagte Feldhofer mit Blick auf die zuletzt angeschlagenen Patrick Greil, Maximilian Hofmann oder Yusuf Demir.