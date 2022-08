Kurze Pause für Schwab nach intensiver Saison

Der Sprung von Europa in die USA ist Matthias Schwab wirklich gelungen. Gleich in seiner ersten Saison auf der US-PGA-Tour, der renommiertesten Spielklasse der Welt, zeigte der gebürtige Steirer, der in Radstadt zur Schule ging, auf. Der 27-Jährige schnappte sich die volle Tour-Karte - als erst zweiter Österreicher nach Sepp Straka. Der Steirer landete insgesamt fünfmal unter den besten 25, davon dreimal in den Top-Ten.