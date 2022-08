Nach Sturmfront: 1400 Einsätze für Feuerwehren

Sowohl Meteorologen als auch die Einsatzkräfte waren von der Wucht der Sturmfront überrascht: Böen mit 140 km/h wurden in Neumarkt gemessen, 124 km/h in Mooslandl, 119 km/h in Leoben, 112 km/h in Kapfenberg und 112 km/h in Köflach. Und so schnell wie die Front kam, so schnell war sie auch wieder abgezogen. Die Schäden jedoch bleiben. Und am heutigen Freitag werden noch weitere Gewitter folgen.