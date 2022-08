Starkregen: Wetterwarnung nun auch für Tirol

Verheerende Unwetter samt Sturmböen von bis zu 140 km/h sind am Donnerstagnachmittag über Teile Ost- und Südösterreichs hinweggefegt. Die tragische Bilanz: Fünf Menschen - darunter zwei Kinder - kamen in Kärnten und in Niederösterreich ums Leben. Heftige Stürme sorgten zudem für zahlreiche Schäden. Freitag und Samstag soll es auch im Westen so richtig ungemütlich werden. Das Land Tirol und die ZAMG warnen vor starken Regenfällen - Überflutungen und Murenabgänge sind möglich. Erhöhte Vorsicht ist geboten!