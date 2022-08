Treibstoffe heben Inflation schon auf 9,3 Prozent

Kickl: Regierung kassiert ab

Von der FPÖ meldete sich Bundesparteiobmann Herbert Kickl: „Die wichtigste und wirksamste Maßnahme ist der von uns seit langem geforderte Preisdeckel bei Energie, Treibstoffen und Lebensmitteln.“ Diese Entlastung spürten die Österreicher nämlich sofort und direkt im Geldbörsel. „Derzeit werden sie nämlich jeden Tag von der schwarz-grünen Regierung faktisch abkassiert und nur in der Theorie und mit nebulösen Ankündigungen entlastet - also gar nicht“, so der Oppositionspolitiker.