Habesohn/Gardos haben EM-Medaille schon sicher

Bei den Männern hatte Andreas Levenko am Abend die Sensation auf dem Schläger: Er führte gegen Doppel-Weltmeister Mattias Falck (SWE-15) schon mit 2:0 und hatte einen Satzball zum 3:1, verlor aber am Ende noch mit 2:4-Sätzen. Ausgeschieden ist auch Robert Gardos, der in Hauptrunde 1 dem Belgier Cedric Nuytinck mit 1:4 unterlag, davor aber drei Satzbälle zum 2:2 in Sätzen ausgelassen hatte. Daniel Habesohn feierte gegen Anders Lind aus Dänemark einen 4:1-Erfolg.