Gewessler zu Treibhausgas: „Pandemieeffekt vorbei“

Abhängigkeit von Russen-Gas noch immer deutlich

Die Umweltministerin kündigte an, auch die Wirtschaft, Industrie und Energie verstärkt in den Fokus zu nehmen - „mit dem Erneuerbaren Wärme Gesetz, dem Erneuerbaren Ausbau Gesetz, der Förderaktion ‘Raus aus Öl und Gas‘ oder mit der ökosozialen Steuerreform.“ In der industriellen Produktion und in der Energieerzeugung, die zum Emissionshandel zugeordnet sind, waren im Jahr 2021 deutliche Emissionssteigerungen zu verzeichnen. Und zwar um rund 6,2 Prozent.