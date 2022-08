Kochlehrlinge werden auch in Pflegeheimen gesucht

Chefkoch will Leidenschaft weitergeben

Viele, die auf der Suche nach einem Lehrplatz sind, denken aber nicht daran, sich in einem Heim zu bewerben, erzählt Küchenleiter Thomas Hauk vom Pflegeheim Klosterneuburg. „Schade, denn gerade hier kann man sich vielfältig ausleben, seiner Kreativität freien Lauf lassen und mit frischen Zutaten kochen“, meint Hauk, der selbst gerne Lehrlinge ausbildet, weil er junge Menschen für seine Leidenschaft begeistern will.