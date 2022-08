Teuerung: Auf Skigebiete kommen harte Zeiten zu

Was kommt im Winter auf die heimischen Skigebiete zu? Wie in der Schweiz macht sich auch hierzulande die Wintertourismus-Branche Gedanken darüber, wie man angesichts steigender Energiepreise in die kommende Saison starten wird. „Natürlich denken wir darüber nach“, so Österreichs oberster Seilbahner, Nationalrat Franz Hörl. Es werde laut über Einschränkungen nachgedacht.