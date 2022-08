Diese Farben lassen die Sommerbräune strahlen

Ein blaues Wunder

Auch Blautöne lassen von der Sonne geküsste Haut strahlen. Wichtig ist dabei jedoch, dass die Wahl auf eine kräftige Blaunuance fällt: Meerestöne wie Kobaltblau oder Türkis sind nicht umsonst echte Sommer-Klassiker. Auch Sylvie Meis griff daher in ihrem Urlaub in St. Tropez zu einem Bikini in Royal-Blau, in dem sie beim Planschen im Meer eine tolle Figur machte.