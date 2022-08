Lukas Weißhaidinger entspannt in seine Heim-EM

Entspannt und voller Vorfreude geht Österreichs Leichtathletik-Ass Lukas Weißhaidinger in die EM von München - seine Heim-EM! In 1:45 Stunden war er am Montag mit dem Auto von zu Hause in der EM-Stadt angekommen. „So schnell war ich noch nie bei einer EM, näher geht’s auch nicht mehr!“ Sein neuer Fan-Bus ist mit 52 Plätzen total ausgebucht. Die Unterstützung in der Qualifikation am Mittwoch und (wohl sicher) am Freitag im Finale kann nicht besser sein!