Skisprung-Ikone flucht: „Könnte im Strahl kotzen“

Sven Hannawald hat sich einmal mehr über die Regelverstöße im Skisprung-Weltcup echauffiert. „Am Ende leidet der Sport, den ich geliebt habe. Und ich hasse es, wenn es dann darum geht, das sei alles Beschiss, das sei Doping, das sei wie im Radsport. Da könnte ich im Strahl kotzen“, schimpfte der Deutsche in der Talk-Sendung „Riverboat“.
Erst Anfang des Jahres hatte Hannawald nach Timi Zajc‘ Disqualifikationen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen den Weltverband zur Verantwortung gezogen. „Es liegt jetzt bei der FIS, sie müssen strikt bleiben, sie müssen weiter alle rausschmeißen, bis der letzte Kopf merkt, dass das Bescheißen jetzt vorbei ist“, hatte der Vierschanzentournee-Sieger von 2002 deutliche Worte gefunden.
Im MRD legte Hannawald nun nach. „Du musst strikt sein. Jeder Millimeter zählt, auch, wenn es um Stoff geht. Schmeiß sie raus“, forderte der 51-Jährige. In den vergangenen Monaten und Jahren hatten wiederholt Schummel-Versuche den Sport überschattet, vor allem an den Anzügen wurde immer wieder regelwidrig nachgeholfen.
„Respektlos und dumm“
Zwar habe sich die Situation unter dem neuen Chefkontrolleur Matthias Hafele deutlich gebessert, aber: „Es gibt noch zwei, drei ganz Schlaue, die meinen, den Kasperl spielen zu können.“ Dass Zajc etwa nach seiner Disqualifikation provokant behauptet hatte, seinen Anzug vor dem nächsten Wettkampf ein wenig stretchen zu wollen, damit beim nächsten Wettkampf alles in Ordnung sei, geht Hannawald gegen den Strich. „Dafür habe ich zwei Worte: respektlos und dumm! Das beschreibt genau das, was dieser Typ ist. Ich weiß gar nicht, wie er denkt oder wie er aufgewachsen ist“, wird der Olympiasieger von 2002 wohl weiterhin zu seiner klaren Meinung in pucto Schummel-Versuche im Skispringen stehen ...
