Skisprung-Ikone flucht: „Könnte im Strahl kotzen“

„Respektlos und dumm“

Zwar habe sich die Situation unter dem neuen Chefkontrolleur Matthias Hafele deutlich gebessert, aber: „Es gibt noch zwei, drei ganz Schlaue, die meinen, den Kasperl spielen zu können.“ Dass Zajc etwa nach seiner Disqualifikation provokant behauptet hatte, seinen Anzug vor dem nächsten Wettkampf ein wenig stretchen zu wollen, damit beim nächsten Wettkampf alles in Ordnung sei, geht Hannawald gegen den Strich. „Dafür habe ich zwei Worte: respektlos und dumm! Das beschreibt genau das, was dieser Typ ist. Ich weiß gar nicht, wie er denkt oder wie er aufgewachsen ist“, wird der Olympiasieger von 2002 wohl weiterhin zu seiner klaren Meinung in pucto Schummel-Versuche im Skispringen stehen ...