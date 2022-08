Markus Fuchs steht in München schon im Semifinale!

„Das wird megageil!“

Fuchs reist jetzt einen Tag später als geplant, nämlich erst am Sonntag, nach München an. Das Semifinale am Dienstag ist ein absolutes Highlight in seiner Karriere! Heuer zeigte er ohnehin bisher schon eine sensationelle Saison, dabei stellte er auch den Uralt-Rekord von Andreas Berger (1988) mit 10,15 ein. Die sechs schnellsten 100-m-Zeiten seiner Karriere stammen alle von diesem Sommer. Er reist also in Hochform nach München an.