Große Hitze: Bauern müssen heuer früher ernten

Flecken auf Kürbis entdeckt

Der Kürbis, der weit weniger Wasser braucht als der Mais, ist teils noch in gutem Zustand, schildert etwa die Familie Schantl aus Weitersfeld, die 20 Hektar kultiviert. Aber schon viele Fälle von Sonnenbrand entdeckt hat. „So etwas kannten wir vor Jahren noch gar nicht. Der zeigt sich in hellen Flecken - die gar nicht gut sind“, so Luis Schantl. Aus zwei Gründen: „Dort ist die Schale dünner, Pilze können eindringen, der Kürbis fängt zu faulen an. Und Krähen fangen dort auch zum Picken an, was sie bei harter Schale nicht tun.“ Die Schantls werden früher mit der Ernte beginnen, „sicher schon jetzt im August, statt wie sonst im September, sogar Oktober.“