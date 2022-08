Box-Weltmeister Fury tritt am Geburtstag zurück

Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury will doch nicht mehr in den Boxring zurückkehren. „Nach langen, harten Gesprächen habe ich mich endlich dazu entschlossen aufzuhören“, twitterte der Brite am Freitag, seinem 34. Geburtstag. Drei Tage zuvor hatte Fury noch angekündigt, doch noch ein drittes Mal gegen Landsmann Derek Chisora in den Ring zu steigen. Jetzt die Wende. Einen Grund für seinen Sinneswandel - nicht den ersten dieser Art - nannte er nicht.