Nach Lkw-Brand: A13 ist wieder komplett befahrbar

Eine Fahrspur in Richtung Italien war durch das Feuerinferno so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sie in der Nacht auf Mittwoch abgefräst und neu asphaltiert werden musste. Gegen 3 Uhr waren die Arbeiten an den betroffenen 350 Quadratmetern abgeschlossen, erklärte Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl am Vormittag.