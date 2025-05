Paukenschlag im Fall Anna: Zehn weitere Anklagen

Sollte die Anklage rechtswirksam werden, wird es der bisher größte Prozess in der verstörenden Causa. Nach den beiden Syrern, die zu Beginn des Jahres nach dem Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen wurden, war der Ex-Freund von Anna Ende März nicht rechtskräftig zu 15 Monaten bedingter Haftstrafe verurteilt worden. Der Tatbestand lautete in seinem Fall auf sexuellen Missbrauch Unmündiger. Er war es, der den Fall ins Rollen gebracht hat, indem er Anna laut seinem Verteidiger dazu bewegt hat, die Übergriffe durch andere Jugendliche zur Anzeige zu bringen.

Laut der Anklageschrift, die der „Krone“ vorliegt, sticht ein 17-jähriger Tatverdächtiger besonders hervor, den Anna im März 2023 mit ihrer Freundin in einem Park in Wien-Favoriten kennengelernt hatte. Er soll sie zuerst in einem Stiegenhaus mit den Worten „komm schon, mach doch einfach“ zu geschlechtlichen Handlungen gebracht haben. In der Folge sei es zu zahlreichen Gruppenübergriffen gekommen, auch in seinem Kinderzimmer gekommen, „wobei das Opfer ihnen wiederholt mitteilte, dies nicht zu wollen, den Aufforderungen stets aus Angst nachkam“.