Ekelhafte Angriffe auf Familie in Rohrbach

Seit drei Jahren lebt die Wienerin Simone Wohlmuth mit ihrer Familie in einer neuen Genossenschaftswohnung in Rohrbach. Die 35-jährige arbeitet im Sicherheitsdienst und vertreibt nebenbei Partykerzen. Außerdem ist sie Mutter von sechs Kindern: zwei Zwillingspaaren im Alter von sieben und zehn Jahren sowie zwei Kleinkindern mit ein und zwei Jahren. Vater der vier älteren Mädchen und Buben ist ihr 40-jähriger Ehemann, der in Pöttsching wohnt, aber viel Zeit in Rohrbach verbringt. Vater der jüngeren ist Wohlmuths Lebensgefährte, ein 37-jähriger Schattendorfer.