Brasilien will nicht gegen Argentinien spielen

Brasiliens will das im September 2021 nach einem Corona-Skandal abgebrochene Fußball-WM-Qualifikationsspiel gegen Argentinien nicht wiederholen. Man werde einen entsprechenden Vorschlag der FIFA und von Argentiniens Verband AFA annehmen, hieß es in einer Mitteilung des brasilianischen Verbandes CBF am Mittwoch. Die FIFA-Berufungskommission hatte die Beschwerden beider Länder im April abgelehnt. Die ausstehende Partie wurde für 22. September in Sao Paulo angesetzt.