Österreichischer Rekord! Bayer steht im Semifinale

Valentin Bayer hat schon am ersten Tag der Titelkämpfe in Rom für die Überraschung gesorgt. Der 22-Jährige zertrümmerte den österreichischen Rekord von Bernhard Reitshammer, schwamm in sensationellen 59,76 Sekunden über 100 m Brust als Vierter in heutige Semifinale.