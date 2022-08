Tourist kurvte mit Motorroller in Pompeji herum

Ein 33-jähriger australischer Tourist ist am Mittwoch mit einem geliehenen Motorroller in das Gelände von Pompeji am Fuß des Vulkans Vesuv eingedrungen, um eine Tour durch die archäologische Stätte zu machen. Nachdem festgestellt wurde, dass der Mann keine Schäden angerichtet hatte, wurde er nur wegen unbefugten Betretens des archäologischen Parks angezeigt.