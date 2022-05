Erstmals Erbgut eines Pompeji-Opfers entschlüsselt

Hinweise auf Tuberkulose-Erkrankung

Die Forsche fanden auch DNA-Sequenzen von Mykobakterien, die gemeinhin als Krankheitserreger für Tuberkulose oder Lepra gelten. Läsionen in einem der Wirbel deuten ebenfalls darauf hin, dass der Mann vor seinem Tod an Tuberkulose erkrankt sein könnte. Diese Arbeit liefert wertvolle Informationen über die Genetik und das Leben der Menschen, die in Pompeji lebten, so die Experten.