Pompeji: Archäologen entdeckten Schildkröte mit Ei

Der Panzer der kleinen Landschildkröte sei fast ganz intakt, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Freitag. Sein Ei habe das Tier jedoch nie legen können. „Die Schildkröte war offensichtlich in die Werkstatt eingedrungen und hatte sich dort in einer geschützten Ecke eine Höhle gegraben, in der sie ihr Ei ablegen konnte. Dies misslang, was möglicherweise ihren Tod verursachte“, sagte die italienische Anthropologin Valeria Amoretti. Der Fund ist einem Forschungsteam der Universita Orientale in Neapel, der Freien Universität Berlin und der Universität Oxford zu verdanken. Sie hatten die Überreste eines wohlhabenden Hauses untersucht.