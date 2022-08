Fünf Tage lang begibt sich das Innviertel auf New Yorks Spuren: Initiator und New-York-Kenner Gernot Bernroider hat wieder Musiker aus dem Big Apple eingeladen, um im Stadtsaal, im Stadtpark und dem Jam Rock Cafe in Mattighofen zu spielen. Da wartet eine Blues Power Night genauso wie eine Big Band Night, und natürlich darf auch der Jazz nicht fehlen: Sängerin Chanda Rule tritt mit der The Sweet Emma Band auf und Jazzbaby! treiben ihrem Klavier die klassischen Noten aus. Das Festival will aber auch neue Wege gehen und zeigt heuer erstmals eine Architekturausstellung. „architektur raum zeit von 2010 bis 2020“ vereint 73 Vorzeigeprojekte aus ganz Oberösterreich.