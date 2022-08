Ultimate Frisbee: Ein Unisex-Sport zum Verlieben

Die Teamsport-Variation von Frisbee heißt Ultimate Frisbee. Sie wurde in den USA entwickelt, deshalb sind die Regeln ähnlich wie im American Football. Das Frisbee muss in der Endzone des Gegners untergebracht werden. Mit einem kleinen, aber feinen Unterschied: Der sogenannte „Spirit of the Game“. Das heißt: Oberstes Gebot ist Fair Play. Damit keine Strafen und Spielunterbrechungen nötig sind. Nicht einmal ein Schiedsrichter. Oder anders gesagt: Jeder Spieler ist zugleich Schiedsrichter. Strittige Situationen werden besprochen und falls die Spieler uneinig sind, kommt das Frisbee zur letzten Position zurück.