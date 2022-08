„Bundesliga-Traum!“ Ex-Rapidler lässt FCK jubeln

Die Rede ist von Terrence Boyd. Er trug von 2012 bis 2014 den grün-weißen Dress, wechselte von dort zu RB Leipzig und steht seit 2022 bei Kaiserslautern unter Vertrag, dem Kult-Klub, der heuer in die zweite deutsche Bundesliga aufstieg. Beim 2:1-Heimsieg gegen St. Pauli an Sonntag netzte Boyd schon nach neun Minuten zum 1:0. 40.000 Fans am legendären Betzenberg tobten. Es war Boyds zweites Saisontor im dritten Spiel, schon in der zweiten Runde hatte er beim 2:2 auswärts gegen Holstein getroffen.