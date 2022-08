Grenzen ausloten bei Österreichs härtestem Rennen

Nach dieser Woche wird Alfred Schabauer wissen, ob sich das viele Training gelohnt hat. Der 34-Jährige aus Krumbach im Bezirk Wiener Neustadt nimmt am Mittwochabend das wohl härteste Radrennen Österreichs in Angriff – das „Race around Austria“. Bereits zweimal hat der Sportlehrer, der an den Mittelschulen in Kirchschlag und Lanzenkirchen unterrichtet, die 1500 Kilometer bewältigt – im Vierer- und im Zweierteam. Beide Male belegte er den 2. Platz.