Waldbrand sorgt für Großeinsatz in Serfaus

Zwischen dem Bödenwaldweg und dem Rieserweg kam es gegen Mittag zu einem Brand in unwegsamem Gelände. Zur Bekämpfung des Feuers wurden auch zwei Hubschrauber angefordert. Am Freitagabend wurden die Löscharbeiten zunächst aufgrund der Dunkelheit abgebrochen und am Samstagmorgen wieder aufgenommen.