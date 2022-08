Lisa Kudrow: Große Selbstzweifel wegen Jen Aniston

„Es ist in Ordnung, so sehe ich aus“

Erst in ihren 40ern sei sie mit ihrer Figur im Reinen gewesen, erklärte sie. „Ich habe verstanden: ,Es ist in Ordnung, so sehe ich aus.‘“ Sie habe sich gesagt: „Tu das, was du tun musst, um gesund zu sein, aber dein Körper ist in Ordnung so.‘“