Miroslav Klose spürt die Begeisterung in Altach

Erfreuliches gibt es vor dem Duell mit Austria Wien aus der medizinischen Abteilung: Bis auf Sandi Krizman sind alle Spieler fit. Für Urgestein Emanuel Schreiner und Jung-Stürmer Noah Bischof steht möglicherweise schon am Sonntag die Saisonpremiere an. Nicht von Beginn an, aber als Einwechselspieler.