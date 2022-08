Schwerpunktaktion: Jagd auf Kärntner Alkolenker

Seit heute Nacht sind insgesamt 20 Kärntner ihren Führerschein los. Denn in der Nacht zu Samstag fand ein landesweiter Schwerpunkt gegen Alkohol am Steuer statt. 18 Personen mussten ihren Führerschein abgegeben, da sie zu viel Alkohol getrunken hatten und sich anschließend noch hinters Steuer setzen. „In 7 Fällen wurde eine Minderalkoholisierung beim Lenken eines Fahrzeuges festgestellt und angezeigt“, teilt die Polizei am Samstagmorgen mit.