Migranten aus 122 Ländern hier auf Heimatsuche

Die Integration ist ein Schlüsselwort für den Frieden in Europa, die Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund ist auch in Kärnten hoch. Klagenfurt hat eine Koordinationsstelle für Integration eingerichtet. Der gebürtige Türke Sinan Tepe, der mit fünf Jahren von Antalya nach Österreich kam, ist Integrationsbeauftragter. Er hat in der HTL Lastenstraße maturiert und arbeitet in der Abteilung Bildung.