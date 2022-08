Ski-Talent wechselt Nation - und fährt allen davon

Dominatorin

Aktuell bereitet sich der Jungspund - so wie viele andere - in Südamerika auf die neue Saison vor und untermauert dabei eindrucksvoll, weshalb zahlreiche Experten eine erfolgreiche Zukunft in ihr sehen: Von vier FIS-Rennen in Chile (zwei Slaloms, zwei Riesentorläufe), die sie bestritt, stand sie ebenso oft auf dem obersten Treppchen. Teils sogar mit imposanten Vorsprüngen wie von über sechs Sekunden!