Pfarrer Brei trällert mit Udo Wenders

Erst wird gebetet, dann wird gefeiert! So will es Stadtpfarrer Franz Brei. Daher bittet er gleich nach der Festmesse um 9:30 Uhr zum Frühschoppen. Am Nachmittag spielen dann das Volksmusik-Trio „Die drei Südoststeirer“ sowie Schlagerstar Udo Wenders („Meine Haare sind beim Teufel“) und der Harmonika-Musikant Markus Krois („Griass di Gott Frau Wirtin“) auf.